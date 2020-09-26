موريتانيا تمنع الرئيس السابق من الخروج من نواكشوط

قررت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية منع الرئيس السابق محمد عبد العزيز من الخروج من ولاية نواكشوط الغربية، إلى حين انتهاء إجراءات البحث الابتدائي، الذي الأسرة مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني.

كما اتهمت النيابة العامة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالتسبب في "تأخير إكمال إجراءات البحث، برفضه التعاون، وتسريع الإجراءات".

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وكلفت المدير العام للأمن، وقائد أكان الدرك بتنفيذ القرار.

