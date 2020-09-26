إسرائيل تعين سفيرا جديدا في الأردن

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قرارا بتعيين إيتان سوركيس سفيرا جديدا لإسرائيل في الأردن.

وأفاد الإعلام العبري، بأن الإعلان عن قرار التعيين جاء في تغريدة نشرتها الوزارة على موقعها الرسمي عبر "تويتر".

جدير بالذكر أن سوركيس يتولى حاليا منصب المبعوث الخاص لشؤون المياه في قسم الشرق الأوسط، وتولى عدة مناصب في الخارجية الإسرائيلية، كما سبق له العمل بالسفارة لدى الأردن.

وكان وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا، إضافة لمبعوثة الاتحاد الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط قد ناقشوا مؤخرا تفعيل الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، ورحب المشاركون في الاجتماع بمعاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية.

ورحب الاجتماع الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان، الخميس الماضي، بـمعاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، وإعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب.