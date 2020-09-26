مصرع 22 شخصا في تحطم طائرة عسكرية في أوكرانيا

أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية في بيان لها بأن طائرة عسكرية أوكرانية تقل 28 شخصا تحطمت في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا.
ويعمل رجال الإنقاذ في موقع التحطم، فيما قالت وزارة الداخلية في بيان منفصل إن طيارين من سلاح الجو وطلابا كانوا على متن الطائرة.
وأوضح سلاح الجو الوطني الأوكراني أن الطائرة من طراز أنطونوف-26، مشيرا إلى أنها تحطمت عند مرحلة الهبوط.
وأبرز أن الطلاب "يدرسون في معهد القوات الجوية الأوكرانية في خاركيف".
وفى وقت سابق أكدت قيادة القوات الجوية الأوكرانية تحطم طائرة من طراز "إيه إن-26" كانت تقل طلابا من جامعة خاركوف الجوية.
وجاء في بيان قيادة القوات الجوية الأوكرانية: "وقعت في خاركوف كارثة جوية لطائرة من طراز "إيه إن-26" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء سبوتنيك.
وأضاف البيان "لقد تحطمت الطائرة أثناء الهبوط، وكان على متن الطائرة طلاب من جامعة خاركوف الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة إلى طاقم الطائرة"، وأشار البيان إلى تواجد قتلى ومصابون دون حصر العدد.
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