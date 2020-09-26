يوم حامٍ على أردوغان.. مظاهرات في كل المدن التركية

خرجت أمس مظاهرات حاشدة ضد نظام الرئيس التركي رجب أردوغان، مطالبة إياه بوقف الإعتقالات العشوائية والإفراج عن المعتقلين، وفق ما ذكرت صحف تركية.

قاد التظاهرات حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، وطالب الحزب وأنصاره ومؤيدوه والجماعات الحقوقية والأحزاب الأخرى، وقف الاعتقالات التي جرت لأكثر من 80 من نواب الحزب وقياديين به.

وأمس الجمعة، قرر مكتب النائب العام التركي اعتقال 82 شخصًا في 7 ولايات، من النواب والقياديين بحزب الشعوب، على خلفية مظاهرات انطلقت منذ ست سنوات لدعم أكراد سوريا بعد سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مدينة عين العرب (كوباني) السورية، وشملت أعمال عنف أودت بحياة 37 شخصًا.

وتركزت المظاهرات في منطقة "قاضي كوي" بإسطنبول، أحد أكبر وأهم المدن التركية مع أنقرة.

وجاءت هتافات المتظاهرين ضد السلطة، حيث قالوا إن القمع لن يوقفهم، والحرية لن نتركها لأردوغان.

وقالت الصحف التركية إن يوم أمس كان حاميًا على أردوغان ونظامه، حيث خرجت تظاهرات في ولايات ذات أغلبية كردية، مثل ماردين، وباطمان، وديار بكر، وآديامان، وأورفا، ووان، وهكاري، وبيتليس، وآضنة، وأنطاليا، وإزمير، مانيسا، وموجلا، وآيدين وأنقرة، إضافة بالطبع لإسطنبول.