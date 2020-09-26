بريطانيا تعتزم زيادة تمويل ”الصحة العالمية” بنسبة 30%

من المقرر أن يعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم تعهده بزيادة 30% في تمويل منظمة الصحة العالمية، كما سيدعو لإجراء إصلاحات فيها، واستئناف التعاون عبر الحدود لإنهاء الخلافات.
وفي كلمة مسجلة يلقيها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سيقول جونسون إن جائحة كوفيد-19 زادت من الحواجز أمام التجارة، كما سيطرح خطة مؤلفة من خمس نقاط لتحسين التصدي الدولي للأوبئة في المستقبل.
وطبقا لمقتطفات مسبقة وزعها مكتبه، قال جونسون: "إذا لم نتوحد ونحول نيراننا ضد عدونا المشترك ندرك أن الجميع سيخسر. ولذلك حان الوقت الآن... كي تتواصل البشرية عبر الحدود وتصلح تلك الخلافات البشعة".
وتتضمن خطته إقامة شبكة عالمية من مراكز البحث وزيادة القدرة على تصنيع اللقاحات وإبرام اتفاقية لخفض تعريفات التصدير التي تم فرضها مع بداية جائحة كوفيد-19. وسيتعهد جونسون بتقديم 71 مليون جنيه إسترليني بشكل مبدئي لشراكة اللقاحات العالمية المعروفة باسم "كوفاكس" لتأمين حقوق شراء 27 مليون جرعة و500 مليون جنيه لمبادرة منفصلة لـ"كوفاكس" لمساعدة الدول الفقيرة في الحصول على لقاح.
وسيعلن جونسون أيضا عن 340 مليون جنيه إسترليني (433,23 مليون دولار) لتمويل منظمة الصحة العالمية موزعة على أربع سنوات، بزيادة قدرها 30% عن الالتزام السابق لمدة أربع سنوات، مع ارتباط نحو ثلث هذه الأموال بإصلاح المنظمة.
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