إعلان الحداد في أوكرانيا على ضحايا الطائرة المحترقة

أعلنت اوكرانيا حالة الحداد على ضحايا تحطم طائرة من طراز An-26، يوم أمس الجمعة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت السلطات المحلية في مقاطعة خاركوف بأوكرانيا، أنها أعلنت الحداد، قائلة في بيان : "إعلان 26 سبتمبر، في مقاطعة خاركوف، 2020 يوم حداد على من قتلوا في تحطم طائرة An-26".

وأضافت "يشمل الحداد كل مناطق المقاطعة، ويتم خلال ذلك إنزال علم أوكرانيا من على جميع المؤسسات وهيئات سلطات الدولة والشركات والمنظمات، ووضع شريط الحداد الأسود عليه".

وأوصت السلطات بإلغاء كافة الفعاليات الترفيهية والرياضية والمناسبات العامة خلال اليوم احترامًا للضحايا الذين لقوا حتفهم.

وكانت هيئة الطوارئ الأوكرانية أعلنت أمس في بيان لها، أن طائرة عسكرية ضخمة من طراز "AN 26" تحطمت بالقرب من مطار خاركوف شرقي البلاد، وكانت تقل 27 شخصا، بمن في ذلك أفراد الطاقم وبعض طلاب جامعة خاركوف العسكرية الجوية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحادث أسفر عن مقتل 25 شخصا من الذين كانوا على متنها، فيما تمكن اثنان من الطلاب، من النجاة ولكنهما أصيبا بحروق بنسبة 90٪ في الجسم.

وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث لمعرفة السبب وراء سقوط الطائرة، وما إذا كانت قد حصلت على الصيانة اللازمة بشكلها الصحيح، أو أن الأمر كان بسبب الأحوال الجوية.

وسبق أن اسقطت إيران طائرة أوكرانية عند مغادرتها أراضيها في مطلع العام الجاري، وذلك من خلال صاروخ حربي غير مقصود، وهو ما يزيد من قائمة حوداث الطائرات الأوكرانية الكارثية.