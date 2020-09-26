بنك إسرائيل: 10 مليارات شيكل تكلفة الإغلاق التام لمدة أسبوعين

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن قرار الإغلاق التام في شتي أنحاء إسرائيل الذي جاء بعد تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا سيكلف إسرائيل 10 مليارات شيكل وسيستمر أسبوعين حتى انتهاء الأعياد اليهودية تبلغ 10 مليارات شيكل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد ايام العمل هذه الفترة اقل بسبب الأعياد اليهودية.

وأشارت كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية الاسرائيلية إلى أن تكلفة الاغلاق منذ بداية فرضه قبل أسبوع حتى انتهاء الأعياد اليهودية تقدر ما بين 11 حتى 12 مليار شيكل.

وقال بنك إسرائيل، إن القيود الجديدة التي تم المصادقة عليها للحد من انتشار فيروس كورونا ستؤدي الى خمول النشاط الاقتصادي لنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد (32% من حيث الناتج المحلي)- وهذا مقابل خمول ربع الناتج المحلي في الاغلاق السابق في اذار-نيسان الماضي.

ويدور الحديث عن تقدير مباشر فقط في فترة الاغلاق، ومن المتوقع ان يضاف اليه التكاليف غير المباشرة والمستمرة نتيجة للأضرار التي لحقت بالنشاط الاقتصادي وان استمر الاغلاق ايضا بعد انتهاء الأعياد، هذا يعني خسارة 9 مليار شيقل لكل اسبوع اضافي.

وقال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس الجمعة بعد المصادقة على القيود من قبل الحكومة إن "حالة الطوارئ تجبرنا على اتخاذ قرارات صعبة لكنها ضرورية هذا ليس سهلا، ليس في إسرائيل وليس في دول اوروبا والتي بها المرض يكتسب المرض زخما هائلا لكن انا اخدمكم كرئيس حكومة إسرائيل من اجل الأيام الصعبة ومن أجل قرارات صعبة".

وأضاف نتنياهو أن "الإغلاق ليس عقاب- هو انقاذ اطالبكم جميعا الالتزام بالقواعد".