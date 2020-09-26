الصحة العالمية تحذّر من الوصول إلى مليوني حالة وفاة قبل التوصل إلى لقاح كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت، أنه مع اقتراب عدد وفيات "كورونا" من مليون شخص، من المحتمل أن يتضاعف الرقم قبل أن يصبح اللقاح المضاد له قابلا للتطبيق ومتاحًا على نطاق واسع.
وقال مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان -حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية- "إن العدد الحالي لوفيات كورونا يبلغ أكثر من 980 ألف حالة في جميع أنحاء العالم في أقل من 9 شهور، وإن بلوغ مليوني حالة وفاة أمر لا يمكن تصوره بالتأكيد، لكنه أكد أن هذا ليس مستحيلا بالنظر إلى كل ما سيشمله تجهيز اللقاح وتوزيعه".
وطالب رايان الدول بفعل كل ما في وسعها لخفض عدد الوفيات، مضيفا: "لدينا أشياء يمكننا القيام بها الآن لتقليل انتقال العدوى وتقليل عدد الوفيات".
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