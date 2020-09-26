مصطفى أديب يعتذر عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف الدكتور مصطفى أديب، تقدمه بالاعتذار عن عدم تشكل الحكومة الجديدة. وقال مصطفى أديب – في كلمة له اليوم السبت عقب لقاء عقده مع الرئيس اللبناني ميشال عون – إن الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة، جاء في ضوء تراجع عدد من القوى السياسية اللبنانية عن تعهداتها السابقة له والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتسهيل تشكيل حكومة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين عن الأحزاب والقوى السياسية للقيام بالإصلاحات اللازمة لإنقاذ لبنان.

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