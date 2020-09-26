أديب معلنا اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية: الكتل لم تلتزم بوعودها

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وقال مصطفى أديب بعد زيارته قصر بعبدا ولقاء الرئيس ميشال عون إن الكتل النيابية لم تلتزم بما تعهدت به.

وأضاف في بيان: "عندما سمتني غالبية كبيرة خلال الاستشارات النيابية الملزمة تشرفت بتشكيل حكومة إنقاذ استنادًا إلى مطالب أكثرية اللبنانيين. وافق معظم النواب على مضمون المبادرة الفرنسية التي تقدم بها الرئيس إيمانويل ماكرون، وكان واضحًا أن تشكيل حكومة بهذه المواصفات والتزامها الإصلاحات تسهيل عمل ماكرون في جلب الدعم للبنان".

وتابع: "أعلنت بوضوح لجميع الكتل النيابية أنه لا نية شخصية لدي للولوج بأي وجهة سياسية وفور شروعي بالاستشارات، أعلن عدد من الكتل عدم تسمية أحد لتوزيره في الحكومة. أبلغت جميع الكتل أنني لست في صدد اقتراح أسماء تشكل استفزازًا لأي طرف".

وأكمل: "تبين أن الكتل لم تلتزم وحرصا مني على الوحدة الوطنية، أعتذر عن عدم متابعة تشكيل الحكومة. أشكر رئيس الجمهورية ورؤساء الحكومات السابقين الذين واكبوني في هذه الفترة، وأشكر الشعب اللبناني وهو يفهمني، وإنني أؤكد أن هذه المبادرة يجب أن تستمر، حمى الله لبنان".