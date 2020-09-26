مخاوف في كاليفورنيا من ظهور موجة ثانية من جائحة كورونا

قال كبير مسؤولي الصحة في كاليفورنيا الأمريكية إن أحدث بيانات عن COVID-19 في الولاية مثيرة للقلق ، حيث قد تكون علامة مبكرة تقول بقدوم "موجة ثانية" من الفيروس .

قام مدير الصحة والخدمات الإنسانية في كاليفورنيا ، مارك غالي ، بتحديث حالة الوباء في الولاية في إحاطة بالفيديو عبر الإنترنت، قائلًا إنه تم الإبلاغ عن 3400 حالة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية ، مما يمثل ارتفاعًا طفيفًا عن المستويات المنخفضة الأخيرة.

في غضون ذلك ، قال إن معدل الحالات الإيجابية في الولاية بدأ في الارتفاع ، مضيفًا أن زيارات قسم الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا على مستوى الولاية ودخول المستشفيات الجديدة بسبب الفيروس آخذة في الارتفاع منذ الأسبوع الماضي أيضًا.

وذكر إن الرقم الأكثر إثارة للقلق هو المتوسط ​​المتداول للحالات الجديدة لمدة 14 يومًا ، والذي بدأ في الارتفاع بمقدار 100 أو نحو ذلك يوميًا في الأيام القليلة الماضية.

وقال غالي إن هذه الأرقام قد تكون أول مؤشر على اتجاه صعودي حذر منه خبراء الصحة لأسابيع بعد عيد العمال.

خلال العطلة الكبيرة مطلع هذا الشهر ، تجمع العديد من السكان لإقامة الحفلات وحفلات الشواء.

علاوة على ذلك ، أدت حرائق الغابات في جميع أنحاء الولاية ، والتي حدثت في نفس الوقت تقريبًا ، إلى إجبار بعض الناس على مغادرة منازلهم والعيش في أماكن مجتمعية.

بالنظر إلى الأرقام الجديدة، توقعت الولاية زيادة بنسبة 89 في المائة في مرضى COVID-19 في المستشفيات ، من حوالي 2600 مريض إلى أكثر من 4800 في أواخر أكتوبر.

في أكبر مقاطعة في كاليفورنيا - لوس أنجلوس - أفاد مسؤولو الصحة هذا الأسبوع أن معدل الانتقال للعدوى، أو عدد الحالات الجديدة التي شوهدت لكل حالة حالية ، قد ارتفع لأول مرة منذ أسابيع.