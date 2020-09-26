زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال شرق إيران

أفاد التليفزيون الإيراني صباح اليوم، السبت، بأن زلزالا بقوة 5.2 درجة وقع في شمال شرق إيران على الحدود مع تركمانستان.
ولم يورد التليفزيون معلومات عن خسائر بشرية أو أضرار محتملة جراء الزلزال الذي قال إنه هز منطقة بالقرب من مراوه تبه في إقليم جلستان.
وذكر أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
وكان زلزال قد ضرب منطقة الحدود الإيرانية العراقية في يونيو الماضي، وكان على عمق 10 كيلومترات، ولم يسفر حينها عن سقوط خسائر بشرية أو مادية.
وتقع إيران عند ملتقى صفائح تكتونية عدة، ويعبرها عدد من الصدوع والفوالق الجيولوجية، مما يجعلها عرضة لنشاط زلزالي كثيف.
ويعود الزلزال الأكثر فتكًا في إيران خلال العقود الثلاثة الأخيرة، إلى عام 1990، حين لقي 40 ألف شخص مصرعهم وشرّد نصف مليون آخرين من جراء زلزال بقوة 7.3 درجة ضرب شمال البلاد.
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