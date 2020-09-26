زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال شرق إيران

أفاد التليفزيون الإيراني صباح اليوم، السبت، بأن زلزالا بقوة 5.2 درجة وقع في شمال شرق إيران على الحدود مع تركمانستان.

ولم يورد التليفزيون معلومات عن خسائر بشرية أو أضرار محتملة جراء الزلزال الذي قال إنه هز منطقة بالقرب من مراوه تبه في إقليم جلستان.

وذكر أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.