بسبب تداعيات كورونا.. إغلاق 1000 وكالة للسفر في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات حديثة أن حوالي ألف وكالة للسفر في كوريا الجنوبية قد توقفت عن العمل نتيجة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" الذي بدأ ينتشر في كوريا الجنوبية أواخر يناير الماضي.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن انخفاضا قدره 938 وكالة تم تسجيله في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن جمعية السياحة الكورية الجنوبية.
ومثّل هذا العدد تراجعًا نسبته 4.1% بالمقارنة بنهاية سبتمبر من العام الماضي.
وبدأ عدد وكالات السفر في البلاد في الانخفاض بعد أن وصل إلى ذروته عند 22 ألفا و609 وكالات في نهاية سبتمبر من العام الماضي.
وتسببت جائحة فيروس كورونا في انخفاض عدد المسافرين المحليين والأجانب في هذا العام من وإلى كوريا الجنوبية، في النصف الأول من هذا العام، حيث انخفض عدد الزائرين للبلاد خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 75% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، مع تراجع عدد المسافرين الكوريين الجنوبيين إلى الخارج بنسبة 74.5%.
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