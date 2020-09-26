تركيا تعلن إصابة نائب رئيس حزب العدالة والتنمية بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام تركية اليوم، السبت، بأن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، جودت يلماز، ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.

وذكرت وكالة "دي أتش أي" أن يلماز أعلن إصابته عبر حسابه على "تويتر".

وقال يلماز في تدوينة: "كان اختباري سلبيًا أربع مرات في الأسبوع الماضي".



وأضاف: "ذهبت إلى المستشفى بسبب ارتفاع درجة الحرارة في الأيام الثلاثة الماضية وتم إجراء آخر تصوير مقطعي للرئة وتم تشخيص مرض كوفيد -19 ، وسأواصل علاجي في المنزل".

في سياق منفصل، خرجت مظاهرات حاشدة ضد نظام الرئيس التركي رجب أردوغان، مطالبة إياه بوقف الإعتقالات العشوائية والإفراج عن المعتقلين، وفق ما ذكرت صحف تركية.

وقاد التظاهرات حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، وطالب الحزب وأنصاره ومؤيدوه والجماعات الحقوقية والأحزاب الأخرى، وقف الاعتقالات التي جرت لأكثر من 80 من نواب الحزب وقياديين به.