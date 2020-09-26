نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمريكا تعتقل شخصين بشبهة التخطيط لمهاجمة البيت الأبيض وبرج ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية، اعتقال شخصين بتهمة التآمر وإسناد تنظيم إرهابي أجنبي من أجل تنفيذ هجمات وصفت بالإرهابية من طرف السلطات الأمنية.

وذكرت السلطات الأمريكية، أن الهجمات كانت تستهدف مواقع هامة في الولايات المتحدة، من بينها البيت الأبيض في واشنطن وبرج ترامب في مدينة نيويورك وبورصة المدينة ذاتها.

وفقًا لـ"أسوشيتيد برس"، نسب للمعتقلين، وهما جيلن كريستوفر مولينا المقيم في تكساس وكريستوفر شين ماثيوز من كارولاينا الجنوبية، تخطيطهما لتنفيذ هجماتهما وفق أسلوب التنظيم المسمى "داعش".

وأشارت الوكالة، إلى أن جيلن وكريستوفر، اللذين اعتقلا الأسبوع الماضي حيث إقامة كل منهما في ولايتين مختلفتين، كان يخططان للسفر إلى سوريا للقتال في صفوف "داعش" أو تنفيذ هجمات ضد المواقع المذكورة، بالإضافة إلى استهداف هيئات حكومية أخرى. وقد شرعا في التحضير لمشروعهما بدراسة ومناقشة كيفية إعداد القنابل والأحزمة الناسفة ومختلف المتفجرات وخُطط التنفيذ مع آخرين عبر رسائل مشفرة على حد قول الوكالة الإخبارية الأمريكية.

وقامت الشرطة الفيدرالية، بعد الرصد والمراقبة، بالقبض على كريستوفر في تينيسي وجيلن في تكساس يوم السبت الماضي.