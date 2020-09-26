الحريري: سيندم كل من يحتفل بسقوط المبادرة الفرنسية على ضياع الفرصة

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، اليوم السبت، إن كل من يحتفل بسقوط المبادرة الفرنسية لدفع زعماء لبنان المنقسمين إلى تشكيل حكومة جديدة، سيندم على ضياع تلك الفرصة.

وأضاف الحريري في بيان صدر عنه، "نقول إلى أولئك الذين يصفقون اليوم لسقوط مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنكم ستعضون أصابعكم ندما".

وقالت الرئاسة اللبنانية، إن الرئيس ميشال عون استقبل، رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، والذي عرض عليه الصعوبات والمعوقات التي واجهته في عملية تشكيل الحكومة.

وذكرت الرئاسة في بيان، أن أديب تقدم باعتذار للرئيس عون عن تشكيل الحكومة اللبنانية المنتظرة.

وشكر الرئيس عون مصطفى أديب على الجهود التي بذلها، وأبلغه قبوله الاعتذار.

وبحسب الرئاسة، سيتخذ عون الإجراءات المناسبة وفقا لمقتضيات الدستور.

وقال مصطفى أديب، بعد زيارته قصر بعبدا ولقاء الرئيس ميشال عون إن الكتل النيابية لم تلتزم بما تعهدت به.

وأضاف في بيان: "عندما سمتني غالبية كبيرة خلال الاستشارات النيابية الملزمة تشرفت بتشكيل حكومة إنقاذ استنادًا إلى مطالب أكثرية اللبنانيين، ووافق معظم النواب على مضمون المبادرة الفرنسية التي تقدم بها الرئيس ايمانويل ماكرون وكان واضحًا أن تشكيل حكومة بهذه المواصفات والتزامها الإصلاحات تسهل عمل ماكرون في جلب الدعم للبنان".