بعد اعتذار أديب عن الحكومة.. محلل سياسي يكشف مصير لبنان خلال الأيام المقبلة

قال المحلل السياسي اللبناني طوني حبيب مدير مركز الدراسات السياسية، إن لبنان أصبح فعليًا فى الهاوية ويصعب الخروج من الأزمة على المدى القصير والبعيد، لافتًا إلى أن تصلّب إيران في موقفها هو ما أدى بالنهاية الى سقوط المبادرة الفرنسية.

وأوضح "حبيب"، فى تصريحات خـاصة لـ دوت الخليج"، أن تمسّك الثنائي الشيعي بمطلب تسمية الوزراء الشيعة والتمسك بوزارة المال بالرغم من قبولهما في البداية بحكومة مهمّة مستقلة ما يعني أن القرار الإيراني بالعرقلة من أجل المفاوضة لاحقا مع الخصم الاميركي هو الذي انتصر.

ولفت المحلل السياسي اللبناني، إلى أن الخطوة الدولية المراقبة هي عقوبات أميركية وأوروبية كانت الجهات الدولية قد هددت بها في الشهرين الماضيين ليس فقط على حزب الله. فالعقوبات الأميركية الأخيرة أتت على حلفاء حزب الله (الوزير علي حسن خليل - المقرّب من الرئيس نبيه برّي، والوزير يوسف فنيانوس المقرّب من سليمان فرنجية) وكان هناك تداول لأسماء أخرى من أحزاب أخرى.

وأشار إلى أن، الرئيس الفرنسي فقد حذر بشكل مباشر من عقوبات قد تطال الجميع في الطبقة السياسية، فضلًا عن أن الرئيس ماكرون لم يأت إلى لبنان فقط من أجل اللبنانيين فقط بل من أجل المصالح الفرنسية في المنطقة و كانت الدافع الاقوى في هذا التحرك في ظل الازمة التركية اليونانية وتدخل روسيا وتركيا في ليبيا.

وأفادت روسيا اليوم حسب مراسلها في لبنان بأن رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب اعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية.

وتوجه أديب بالاعتذار إلى الشعب اللبناني، مؤكدا أن "مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجب أن تستمر لأنها تعبر عن نية صادقة من فرنسا".

ولفت أديب الى أنه "مع وصول المجهود إلى مراحله الأخيرة تبين لي أن التوافق لم يعد قائما".