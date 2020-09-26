ألقت قوات الأمن التونسية، مساء الجمعة، القبض على 3 أشخاص في مدينة بنزرت شمالي البلاد، بعد الاشتباه بانتمائهم لتنظيم إرهابي.
وقال مصدر أمني لوكالة أنباء "تونس إفريقيا" الرسمية، إن المعتقلين الثلاثة كانوا يرصدون مساكن عدد من العسكريين في أحد أحياء بنزرت.
وأوضح المصدر أن السلطات الأمنية في المدينة توصلت إلى "تعمد 3 أشخاص بينهم شخص عائد من إحدى مناطق بؤر التوتر، رصد مساكن عدد من العسكريين بأحد أحياء المدينة".
وأوضحت الوكالة أنه "تم ليلة أمس (الجمعة) مداهمة مقرات إقامتهم، حيث تم حجز مجموعة من الكتب والمنشورات ذات منحى إرهابي وحجز هواتفهم النقالة".
وتابعت أن الثلاثة تم اعتقالهم "بعد استشارة النيابة العمومية، في انتظار إحالتهم إلى القضاء المختص في بحث الجرائم الإرهابية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس.. اعتقال 3 أشخاص "رصدوا مساكن عسكريين" في بنزرت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.