مقتل مدنيين وإصابة 4 آخرين في انفجار قنبلة شمالي أفغانستان

أعلن المتحدث باسم حكومة مقاطعة (قندوز) الأفغانية عصمت الله مرادي، مقتل مدنيين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة جراء انفجار قنبلة شمالي البلاد.

وقال مرادي - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت - إن القنبلة انفجرت لدى مرور إحدى المركبات في منطقة آباد المضطربة؛ ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين، دون أن يشير إلى المزيد من التفاصيل أو إلى الجهة أو الجماعة المسؤولة عن هذا الانفجار.

من جهته، حمل مسؤول أفغاني - رفض الكشف عن اسمه - حركة (طالبان) مسؤولية زرع المتفجرات على جانب الطرق لاستهداف مركبات القوات الأمنية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث باسم قائد شرطة إقليم (بدخشان) الواقع شمال شرقي أفغانستان ثناء الله روحاني مقتل قائد محلي بالشرطة الأفغانية في هجوم شنته حركة طالبان بالإقليم.