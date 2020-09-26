رئيس الوزراء اليوناني يدعو تركيا لمنح الدبلوماسية فرصة أخرى أو فرض العقوبات

طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس من تركيا إيجاد حل دبلوماسي للصراعات في شرق البحر المتوسط، وأعرب عن أمله في إقامة شراكة بين الجارين المتنافسين التاريخيين، وفق ماذكرت صحف دولية.

وألقى ميتسوتاكيس كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة. واتهم تركيا بـ "العدوان" في بحثها الأخير عن موارد الطاقة في المياه المتنازع عليها، لكنه أضاف: "ما زلت متفائلا".

قال للرئيس التركي رجب طيب أردوغان: دعونا نجتمع ، لنتحدث ودعونا نسعى إلى حل مقبول للطرفين. لنمنح الدبلوماسية فرصة "

أضاف "إذا كنا لا نزال غير قادرين على الاتفاق ، فعلينا أن نثق في حكمة المحكمة الدولية في لاهاي".

كما أشار إلى الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل كعلامة على أن اليونان وتركيا يمكنهما التغلب على الصراعات التاريخية.

وبينما تنادي اليونان بالدبلوماسية وسط تعنت تركي، فقد تصبح أنقرة أمام أول عقوبات أوروبية عليها الشهر المقبل إن لم تتراجع عن مخططاتها في الاستيلاء على ثروات المتوسط، وفق ماذكرت مصادر دبلوماسية أوروبية.

من ناحية أخرى ، تقول تركيا إن لها حقوقًا متساوية في موارد تلك المياه التي تعتبرها اليونان ملكًا لها.

في وقت سابق من الشهر الماضي ، أرسلت تركيا سفينة تدعمها فرقاطات عسكرية للبحث عن موارد النفط والغاز في المياه.

في خطابه أمام الجمعية العامة يوم الثلاثاء ، قال الرئيس التركي أردوغان إن تركيا تريد "تسوية النزاعات من خلال الحوار الصادق ، على أساس القانون الدولي وعلى أساس عادل".

قال رئيس المجلس الأوروبي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة إن العديد من الجهات الفاعلة على استعداد لمناقشة شرق البحر المتوسط ​​في مؤتمر متعدد الأطراف.

قال تشارلز ميشيل إن الاتحاد الأوروبي "يبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لنزع فتيل التوترات وتعزيز الحوار" بين الأطراف المشاركة في نزاع شرق البحر المتوسط.

وأوضح ميشيل: "لقد استجاب العديد من الجهات الفاعلة بالفعل بشكل إيجابي ومستعدون لمناقشة الأساليب".