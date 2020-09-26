الأمن التونسي يعتقل 3 أشخاص بتهمة الاشتباه في انتمائهم لتنظيم إرهابي

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أحمد جودة - القاهرة - اعتقل الأمن التونسي، اليوم السبت، 3 أشخاص بتهمة الاشتباه في انتمائهم لتنظيم إرهابي كانوا يرصدون مساكن عدد من العسكريين القاطنين بأحد الأحياء بمدينة بنزرت، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.
وفي وقت سابق، ألقت قوات الأمن بمحافظة بنزرت شمال تونس، القبض على عناصر خلية إرهابية مكونة من أربعة أشخاص بايعت تنظيم داعش الإرهابي وتؤيد العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس يوم أمس الخميس، واستهدفت القوات الأمنية والعسكرية التونسية.
وأفادت مصادر أمنية تونسية أن التحقيقات الجارية كشفت عن تواصل عناصر هذه الخلية مع جهات إرهابية خارجية وداخلية.
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