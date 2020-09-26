نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تسجل 7523 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، 7523 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ارتفاعا عن 7212 في اليوم السابق، في أعلى زيادة يومية لحالات كورونا منذ 22 يونيو.

وكشف مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، أن حصيلة الإصابات منذ بداية تفشي الوباء بلغت مليونا و143571 حالة.

وشهد معدل الوفيات اليومية في روسيا قفزة إلى 169 حالة من 108 في اليوم السابق، ليصل إجمالي الوفيات إلى 20225.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع عدد المتعافين إلى 940150 بعد تماثل 6004 أشخاص للشفاء خلال اليوم الماضي، فيما تبقى هناك 183196 حالة نشطة.

وكانت العاصمة موسكو، سجلت 1792 إصابة جديدة مقابل 1560 أمس، فيما زاد عدد الوفيات بواقع 17 مقابل 14 أمس، لتصبح الحصيلة العامة 283760 إصابة و5146 وفاة.

وبتعافي 1123 مريضا خلال اليوم الماضي ارتفع مجموع حالات الشفاء في المدينة إلى 244006.