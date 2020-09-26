نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 15 شخصا بهجوم على موكب حاكم ولاية في نيجيريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم السبت، مقتل 15 شخصا جراء هجوم شنه مسلحون من تنظيم "داعش" على موكب حاكم ولاية بورنو شمال شرقي البلاد.

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، وقع الحادث بالقرب من مدينة باغا على شواطئ بحيرة تشاد، حيث أطلق المسلحون النار من رشاشات ومدافع الهاون على القافلة التي كانت إحدى سياراتها تقل حاكم الولاية، باباغان عمر زولوم، وذلك أثناء مرور الموكب بالقرب من مقر القوات الأمنية الخاصة متعددة الجنسيات (MNJTF).

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني، قوله إن الهجوم أسفر عن مقتل ثمانية من أفراد الشرطة وثلاثة جنود وأربعة من عناصر مليشيا موالية للحكومة، دون أن يصاب الحاكم نفسه بأذى.

وأضاف المصدر، أن الحاكم الذي كان في طريقه إلى باغا في إطار تحضيرات لعودة آلاف من سكان هذه المدينة الذين طردهم المتطرفون منها في العام 2014.

وذكر أن زولوم تم إجلاؤه من مكان الهجوم على متن مروحية إلى مكان آمن قبل أن يصل إلى باغا ضمن موكب آخر تحت إجراءات أمنية مشددة.