صحيفة أمريكية: التنكيل بالمعارضة التركية يكشف ضعف أردوغان ونظامه

نشرت مجلة "جاكوبين" الأمريكية اليوم السبت تقرير حول ضعف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يظهر خلال التنكيل العنيف بالمعارضة التركية.
وقالت المجلة الأمريكية إن الشرطة التركية اعتقلت صباح اليوم 82 عضوا قياديا في حزب الشعوب الديمقراطي اليساري التابع للأكراد ، وشنت أنقرة هجوما منفصلا على المعارضة في اسطنبول ورغم الأزمات الاقتصادية وأزمات الصحة العامة ، يشن نظام أردوغان حملة يائسة ضد المعارضة التركية الداخلية.
وأفادت "جاكوبين" أن تركيا استيقظت هذا الصباح مرة أخرى على أنباء مداهمات مكثفة للشرطة ضد المعارضة وكانت عملية واسعة النطاق ، امتدت إلى العديد من المقاطعات في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت المجلة إلى أن السلسلة الأولى من المداهمات ضد المعارضة التركية، التي نفذها المدعي العام في أنقرة ، كانت موجهة ضد حزب الشعوب الديمقراطي اليساري الموالي للأكراد.
وتابعت أن حزب الشعوب الديمقراطي شوكة في خاصرة النظام التركي لسنوات ، خاصة بعد أن تمكن من دخول البرلمان في عام 2015 على الرغم من ضعف التمثيل البالغ 10%.
وتابعت أن هناك سلسلة ثانية من المداهمات ، بتوجيه من المدعين العامين في اسطنبول ويبدو أن هذا الهجوم الثاني موجه ضد منصة تسمى "حركة المجهولين" ، والتي تنشط على وسائل التواصل الاجتماعي ضد أردوغان.
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