الجنسية ثمن الخيانة .. تفاصيل لقاء قيادات الإخوان مع وزير الداخلية التركي

كشفت وسائل إعلامية عن تفاصيل لقاء وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بقيادات تنظيم الإخوان الهاربين لأنقرة، والذي استمر لأكثر من ساعتين. بغرض منح تسهيلات لحصول أعضاء الجماعة الإرهابية على الجنسية التركية.

وبحسب موقع "ترك بوست" التقى حسام الشوربجي المذيع بقناة مكملين الإخوانية ونائب رئيس الجالية المصرية التركية الهارب من مصر بعد صدور أحكام قضائية ضده، بوزير الداخلية التركي في مكتبه بالعاصمة أنقرة.

وخلال اللقاء، تذلل القيادي الإخواني للوزير التركي لمنح تسهيلات للمصريين الهاربين في تركيا، وحل ما يواجههم من أزمات.

وذكر الموقع أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو وعد الإخوان ببدء إجراءات سريعة لتيسير حصولهم على إقامة دائمة في تركيا.

ووعد صويلو الإخواني الشوربجي بتسهيل حصولهم على الجنسية التركية، مع إلغاء شروط الحصول على أية أوراق من القنصلية والسفارة المصرية ضمن متطلبات الحصول على الإقامات السياحية والدائمة.

واتفق الطرفان، بحسب الموقع، علت تشكيل لجنة اتصال دائمة تضم نائب وزير الداخلة التركي إسماعيل تشاتقلي لعقد لقاءات دورية مع قيادات الإخوان الهاربين في تركيا.

كانت وسائل إعلامية كشفت عن اجتماع المسؤول التركي مع عدد كبير من عناصر الإخوان الهاربين منهم الشوربجي وأيمن نور وإسلام الغمري وحمزة زوبع، وغيرهم.

وتأتي التحركات التركية الداعمة لتنظيم الإخوان، على الرغم من ادعاء المسؤولين الأتراك عدم تقديم الدعم للتيار الإخواني ومحاولات تقربهم من مصر معلنين استعداد أنقرة للدخول في مفاوضات مع القاهرة لإبرام اتفاقية لترسيم الحدود البحرية.