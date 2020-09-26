ماكرون لـ أردوغان: على تركيا توضيح أهدافها في سوريا

طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الموافقة على إمداد أنقرة بمنظومة دفاعية أوروبية حديثة، وفق ما نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

الوكالة أفادت بأن أردوغان وفي مكالمة هاتفية جرت الثلاثاء الماضي، بينه وبين ماكرون، طلب من الرئيس الفرنسي التخلي عن معارضته للتعاون مع أنقرة في إنتاج منظومة SAMP/T الدفاعيّة التي تصنعها شركة "يوروسام" الأوروبية.

وأكد مسؤول في قصر الإليزيه للوكالة أن ماكرون رد على هذا الطلب بالقول إنه يتعين على تركيا توضيح أهدافها في سوريا قبل بحث إمكانية تصدير المنظومات الدفاعية الأوروبية إليها.

وتفاوضت أنقرة مع باريس في السنوات الأخيرة بشأن إمكانية مشاركة تركيا في إنتاج المنظومة الصاروخية الأوروبية المتطورة ونشر هذه الصواريخ في أراضيها.