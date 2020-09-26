نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 15 قتيلًا بهجوم مسلح غرب إثيوبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة رويترز، بمقتل 15 شخصًا على الأقل في إثيوبيا، جراء هجوم مسلح نفذته مجموعة من الميليشيات غرب البلاد

وشهدت إثيوبيا، منذ أسابيع، واقعة مماثلة قتل خلالها نحو 30 شخصا في المنطقة ذاتها، وفقًا للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية.

ولم تكشف اللجنة الإثيوبية، سبب الهجوم المسلح، مؤكدة تعرض المدنيين لهجمات متكررة بقسوة تامة في منطقة بني شنقول قماز.

وطالبت اللجنة، السلطات الاتحادية والمحلية باتخاذ الخطوات اللازمة لفرض حكم القانون ومحاسبة الجناة.

وفي سياق آخر، أوقف حزب الازدهار الإثيوبي، وزير الدفاع والرئيس السابق لولاية أوروميا الإقليمية، ليما ميجيرسا، ومسؤولين آخرين من أعضاء الحزب، حسبما أعلن المتحدث باسم الحزب، اليوم الاثنين.

وأفادت شبكة أوروميا الاذاعية، بأن الحزب علق أعمال وزير الدفاع ليما ميجرسسا، إلى جانب عضو آخر في اللجنة التنفيذية، تيبا حسن، وعضو اللجنة المركزية، ميلكيسا ميديجا.

ونقلت شبكة البث الإقليمية فيكادو تيسيما رئيس مكتب الحزب بالمنطقة، قوله: "عندما يكونون مستعدين لأداء واجباتهم ، يمكنهم العودة إلى مناصبهم السابقة".