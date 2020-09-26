أول لاعب إسرائيلي في طريقه إلى دبي للانضمام إلى ”النصر”

نشر المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي على حسابه في "تويتر" صورة للاعب الوسط ضياء سبع وهو في الطائرة متوجها إلى دبي ليصبح أول لاعب إسرائيلي في دوري الخليج.

وكتب أدرعي: "لاعب كرة القدم الإسرائيلي ضياء سبع في طريقه إلى دبي للانضمام إلى فريق النصر الإماراتي ليصبح أول لاعب إسرائيلي في دوري الخليج".

وأكدت مصادر مقربة من اللاعب الإسرائيلي من أصل فلسطيني توجهه إلى نادي النصر الإماراتي، من أجل التوقيع، مبينة أن تأخره كان بسبب ارتباطه بمباراة في الدوري الصيني، حيث كان يلعب هناك في صفوف نادي غوانزو الصيني.

ومن المنتظر أن يوقع ضياء البالغ 27 عاما رسميا على عقد يمتد لـ 3 مواسم، بعد مفاوضات حول الراتب السنوي والشرط الجزائي الذي سيدفعه النصر لنظيره الصيني مقابل انتقال لاعبه إلى الدوري الإماراتي.

ويعتبر ضياء سبع من أفضل اللاعبين في منتخب إسرائيل، وهو من أصول عربية فلسطينية، مولود في قرية مجد الكروم، وله تجربة واسعة في الدوري الإسرائيلي مع فرق عديدة، منها مكابي تل أبيب وأبناء سخنين ثم مكاني نتانيا وحصد معه لقب هداف الدوري موسم 2017-18، لينتقل إلى هبوعيل بئر السبع مقابل 2.5 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ المسابقة.

وانضم صانع الألعاب لصفوف غوانزو الصيني مقابل 5 مليون يورو في 2019 وسجل 17 هدفا في 33 مباراة بالدوري الصيني.