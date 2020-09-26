تسجيل حالة مشتبه في إصابتها بالطاعون الدبلي جنوب غربي الصين

سجلت مقاطعة "يونان" جنوب غربي الصين حالة مشتبه في إصابتها بالطاعون الدبلي.

وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم - أن المريض، وهو طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات من بلدة "شيدينغ" بمحافظة "منغهاي"، ظهرت عليه أعراض خفيفة وهو في حالة مستقرة الآن بعد تلقي العلاج.

وأشارت السلطات إلى أنه تم، في وقت سابق، العثور على ثلاثة جرذان نافقة دون سبب محدد في المحافظة، فيما تجري أعمال الوقاية من المرض ومكافحته حاليا.

وكانت منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين أعلنت أوائل الشهر الماضي وفاة شخص واحد بعد إصابته بالطاعون الدبلي.

وأصدرت سلطات المنطقة تحذيرا من المستوى الثالث للوقاية من الطاعون والسيطرة عليه، يستمر حتى نهاية عام 2020.