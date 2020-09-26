إيران: إسرائيل أكبر تهديد للسلام والأمن

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن إسرائيل تعتبر بمثابة أكبر تهديد للسلام والأمن، لأنها تمتلك ترسانة نووية تضم عشرات الرؤوس الحربية.

وأضافت الخارجية الإيرانية، على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي لإزالة الأسلحة النووية: "اليوم العالمي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية بمثابة فرصة للمجتمع الدولي لتأكيد التعهد في نزع الأسلحة النووية باعتباره أولوية. نحن نؤمن أننا بحاجة إلى عالم سلمي وآمن لا يمتلك فيه أي بلد لأسلحة الدمار الشامل".

وأضافت أن "اليوم العالمي لإزالة الأسلحة النووية بمثابة فرصة للتعبير عن رفضها، مرة أخرى، لجميع أنواع أسلحة الدمار الشامل".

وأعربت الوزارة عن "أسفها لتجاهل الولايات المتحدة للمعاهدات الدولية وتخطيطها لإنتاج أسلحة نووية جديدة جعل العالم أقرب إلى سباق تسلح جديد".

وتابعت "في منطقتنا أيضا، لا يزال النظام الإسرائيلي بعشرات الأسلحة النووية يمثل أكبر تهديد للسلام والأمن - بدعم من الولايات المتحدة - يمنع الشرق الأوسط من أن يصبح منطقة خالية من الأسلحة النووية".