حالتا وفاة في بريطانيا بأقل من أسبوعين.. والسبب أبقار

أعلنت الشرطة البريطانية عن حدوث وفاة ثانية تسببت فيهما أبقار، وذلك خلال في أقل من أسبوعين، شمالي إنجلترا.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن الشرطة قولها، إن مالكولم فلين، البالغ من العمر 72 عاما، من مدينة كارلايل، توفي بعد أن دهسته الأبقار.

وطلبت الشرطة من الشهود الإدلاء بإفادتهم، بعد أن أصيب فلين بجروح قاتلة، حيث وصفوا ما حدث بـ"المأساوي".

وذكروا أن الواقعة حدثت خلال سير فلين بالقرب من قلعة ثيرلوول وجيسلاند في نورثمبرلاند صباح الجمعة.

ويوم الاثنين، توفي نائب مدير إحدى المدارس المحلية بعد اعتراض أبقار طريقه بالقرب من ريتشموند، شمالي يوركشاير.

وقال مسؤول أمني: "تحقيقنا مستمر، وقد تحدثنا بالفعل إلى عدد من الشهود.. ومع ذلك، ما زلنا نحاول الاستماع لعدد من الأشخاص الذين كانوا في المنطقة في ذلك الوقت".



ولم تتوصل الشرطة البريطانية بعد إلى خلاصة حول سبب حدوث حالتي وفاة تسببت فيهما الأبقار، خلال أقل من أسبوعين.