دولة عربية تتخذ قرارا بالإغلاق الجزئي لمواجهة كورونا

أكد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي انه لن يتردد في غلق المناطق الساخنة التي تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ، نافيا نية بلاده الاتجاه الي إعادة فرض اغلاق شامل لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر المشيشي في تصريحات صحفية له اليوم : لا مجال للعودة للغلق الشامل حاليا لكن الغلق الجزئي للمناطق الساخنة يساعد على الحد من انتشار الفيروس مثلما حصل في منطقة (الحامة) من محافظة (قابس) جنوب شرقي تونس.

ويُشار الي ان وزارة الصحة التونسية كانت قد أعلنت في بيان حول الحالة الوبائية أن عشر مناطق وقع تصنيفها ساخنة أي أن معدل الاصابة فيها يقدر ب250 اصابة على كل 100 ألف ساكن.

ونوه وزير الصحة التونسي فوزي مهدي في تصريحات صحفية في وقت سابق إلى إمكانية فرض حجر شامل في بعض المناطق لأسبوعين إذا تجاوز المعدل 250 إصابة على 100 ألف ساكن مع منع التنقل خارجها ووجوب ارتداء الكمامة فيها حتى في الأماكن المفتوحة.

وكانت وزارة الصحة التونسية في وقت سابق من اليوم قد أعلنت تسجيل 1087 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين بالفيروس في تونس الى 14392.