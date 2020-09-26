تفاصيل مصادرة شقة نافالني في موسكو لصالح "طباخ بوتين"

بينما يتعافى في برلين من محاولة اغتياله بسم بالغ الخطورة، صادرت السلطات الروسية شقة في العاصمة موسكو خاصة بأكبر شخصية معارضة في البلاد وهو أليكسي نافالني من أجل تعويض رجل أعمال مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقالت كيرا يارموش، المتحدثة باسم نافالني الذي تم تسميمه بسم خطير هو في الوقت ذاته غاز أعصاب طورته الدولة الروسية سابقًا أيام الحقبة السوفيتية، ويسمى نوفيتشوك، على تويتر إن الشقة المكونة من ثلاث غرف نوم صودرت لصالح رجل الأعمال الروسي أو الملقب بطباخ بوتين.

وصودرت الشقة لصالح يفجيني بريجوزين المعروف بعلاقاته الوثيقة بالرئيس الروسي.

وكثيرًا ما يستأجر الكرملين بريجوجين لتنظيم عشاء لبوتين مع شخصيات أجنبية.

ومنذ عام تقريبًا ، أمرت محكمة في موسكو مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد (FBK) بدفع 88 مليون روبل روسي (1.4 مليون دولار أمريكي) لبريجوزين بعد أن رفع رجل الأعمال دعوى قضائية ضد المؤسسة لنشرها مقطع فيديو ألقى باللوم على شركته في التسمم الغذائي العام الماضي في مدارس ورياض الأطفال في موسكو.

وفي خطوة غير ذات صلة جاءت قبل يوم واحد فقط من مصادرة الشقة ، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إجراءات إضافية ضد شبكة "العميل" الروسي المتصل بالكرملين يفجيني بريجوزين ، من خلال استهداف الكيانات والأفراد العاملين معه في جمهورية إفريقيا الوسطى.

في الوقت نفسه، يستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أولئك الذين دعموا جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) بشكل مباشر ، وكذلك أولئك الذين يساعدون الأشخاص الذين يساعدون الجهات الروسية المعينة على التهرب من العقوبات الأمريكية.