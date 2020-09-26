جنبلاط: فرنسا لم تطرح مبدأ المداورة ولا التخصيص

أكد وليد جنبلاط زعيم الطائفة الدرزية في لبنان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي أن زيارته إلى فرنسا كانت خاصة، والتقى خلالها أعضاء من فريق الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال جنبلاط في تصريحات لتلفزيون "الجديد" اللبناني، إنه التقى إيمانويل بون من الفريق الرئاسي الفرنسي في محاولة لإنجاح المبادرة الفرنسية.

وأضاف السياسي اللبناني "الفرنسيون أكدوا لي أنهم لم يطرحوا مبدأ المداورة ولا التخصيص".

وتابع قائلا: "كل الذين تذاكوا حول المبادرة الفرنسية أعطوا أكبر فرصة لحكومة دياب وأؤيد إيجاد مخرج عبر إعادة المبادرة الفرنسية".

وأوضح جنبلاط "كلهم سوف يتباكون على المبادرة الفرنسية وهناك نافذة صغيرة جدًا فتحها ماكرون لم نستفد منها، فقد دخلنا في البازار، والمبادرة الفرنسية لم تنته لكن على اللاعبين الكبار عدم إغفال الوضع الاقتصادي المنهار في لبنان".

وأكمل "لقد دخلنا في صراعات الأمم ولا أحد في حساباته الكبرى، وضع الليرة والخوف من وقف الدعم من قبل المصرف المركزي ووضع الكورونا وإعادة إعمار مرفأ بيروت​​​​​​​"

وأشار جنبلاط إلى أنه قام بكل الجهود ليجد نفسه وحيدا، مضيفا "أنا ضد القول إننا ذاهبون إلى جهنم فالناس بحاجة إلى أمل".​​​​​​​