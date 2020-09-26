نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بتهمة الإنتماء لجماعة غولن".. حملة اعتقالات من نظام أردوغان لـ 33 شخصاً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نظام رجب طيب أردوغان القمع باعتقال من يتهمهم بالانتماء لجماعة فتح الله غولن، حيث أصدرت السلطات التركية،، قرارا باعتقال 33 شخصًا.

حيث جرى اعتقالهم على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين "فتح الله غولن" الذي تتهمه أنقرة بتدبير مسرحية الانقلاب المزعوم صيف العام 2016، جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة.

ووفق المصدر صدر القرار عن النيابة العامة في مدينة إسطنبول، التي قالت في بيان صادر عنها إن المطلوبين "متهمون بالانتماء لجماعة غولن وتولي بعض الوظائف في كوادرها المختلفة".

وفور صدور قرار النيابة شنت قوات الأمن عمليات أمنية متزامنة لضبط المتهمين المطلوبين، وتمكنت من اعتقال بعضهم وجار ملاحقة الباقين.

وخلال الأسبوع الجاري، صدرت قرارات اعتقال بحق أكثر من 300 شخص بينهم عسكريون، ومحامون، ومعلمون، بنفس التهمة أيضًا.

ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

هذا وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.