تسجيل 620 اصابة بفيروس كورونا و 3 حالات وفاة و 98 حالة شفاء في الاردن

دوت الخليج :- سُجِّلت في الاردن الجمعة 620 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:

- (610) حالات محليّة توزّعت كما يلي:

▪︎ (306) في محافظة العاصمة عمّان.

▪︎ (146) في محافظة البلقاء.

▪︎ (91) في محافظة الزرقاء.

▪︎ (24) في محافظة الكرك.

▪︎ (16) في محافظة المفرق.

▪︎ (9) في محافظة معان.

▪︎ (8) في محافظة إربد.

▪︎ حالتان في لواء الرمثا.

▪︎ (3) في محافظة عجلون.

▪︎ حالتان في محافظة مأدبا.

▪︎ حالتان في محافظة الطفيلة.

▪︎ حالة واحدة في محافظة جرش.

- (10) حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

▪︎ وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (7211) حالة.

▪︎ سُجّلت (3) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (39) حالة.

▪︎ سُجّلت (98) حالة شفاء هذا اليوم، (15) في مستشفى الأمير حمزة، و(74) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(3) في مستشفى الملكة علياء، و(6) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

▪︎ تمّ إجراء (14064) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1142025) فحصاً.

إجراءات أخرى:

تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمريّ الدّفاع (11 و16) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).