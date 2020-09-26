أخبار اليمن : بالأرقام.. إنجازات "الداخلية" في ألفي يوم تكشف متانة الدرع الأمني

بالأرقام.. إنجازات "الداخلية" في ألفي يوم تكشف متانة الدرع الأمنيكشف الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري عن أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال ألفين يوم من العدوان السعودي على اليمن.

وأوضح العميد العجري في تصريح صحفي أن وزارة الداخلية أفشلت 41 عملية انتحارية لعناصر تنظيمي القاعدة وداعش خلال ذات الفترة، عوضاً عن ضبط ألفين و573 عنصر إجرامي تابع للعدوان وإفشال 302 مخطط للعدوان يستهدف الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أنه تم كشف وإبطال ألف و483 عبوة ناسفة زُرعت من قبل عناصر تابعة للعدوان في الطرق والأسواق وأمام مدارس ومنشآت عامة وتنفيذ 668 عملية ضبط أسلحة كانت بحوزة عناصر تتبع قوى العدوان.

وأكد العجري أن من بين تلك الإنجازات، ضبط 342 قضية تزييف عملة ونجاح ستة آلاف و15 عملية استعادة مسروقات وتسليمها لأصحابها وضبط 64 ألف و203 قضايا جنائية.

ولفت إلى سعي العدوان لاستهداف حياة وأمن المواطن بنشر الفوضى والجريمة، في مختلف المحافظات .. مؤكداً دعم تحالف العدوان للجماعات الإرهابية، والعصابات الإجرامية، وقيامه بتشكيل جماعات مسلحة لتحقيق هدفه الشيطاني.