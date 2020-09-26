بريطانيا : تسجيل 425.767 إصابة وأكثر من 42 ألفا وفاة بسبب كورونا

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى بريطانيا قد ارتفع إلى 42 ألفا و25 وفاة حتى الآن.
كما أشارت البيانات إلى تعافى 2303 شخصًا من الفيروس التاجى حتى صباح السبت، وأعلنت بريطانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى البلاد قبل 34 أسبوعًا.
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