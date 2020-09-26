المشتبه به الرئيسى فى هجوم باريس يعترف بارتكابه الجريمة

اعترف المشتبه به الرئيسى فى هجوم الطعن قرب المقر السابق لصحيفة شارلى إبدو فى باريس، بارتكابه الجريمة، مشيرًا إلى الرسوم المسيئة للنبى محمد التى نشرتها المجلة الساخرة، حسبما أفادت تقارير لوسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، كان شخصان قد أصيبا بجروح حرجة فى الهجوم الذى وقع بالقرب من المقر السابق للمجلة. وكان وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين، قد وصف هجوم الطعن باستخدام سكين فى العاصمة الفرنسية بأنه "عمل إرهابى نفذه متطرفون".

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