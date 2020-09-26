روسيا : تعرض حواسيب مصممى لقاح كورونا للقرصنة

ووفقًا لما نقله موقع "روسيا اليوم"، قال مدير المركز، فى برنامج تلفزيونى، اليوم السبت: "كانت هناك هجمات هاكر، لست خبيرًا فى التقنيات الرقمية، ولا أستطيع إصدار أحكام مهنية حول أهداف هذه الهجمات، وإن كانت على صلة باللقاح أم لا".

وأضاف المدير الذى يعود له الفضل فى تطوير أول لقاح مسجل رسميًا ضد فيروس كورونا المستجد: "لكن حواسيب مصممينا تعرضت لمحاولات قرصنة بالفعل"، ووقعت الهجمات قبل عدة أشهر، أثناء إجراء العمل على تطوير اللقاح.