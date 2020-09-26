اليونان : لن نسحب قواتنا من بحر إيجه ونرد على نشر القوات التركية

ووفقًا لبيان عاجل بثته "العربية"، قالت الحكومة اليونانية، إن نشر قوات اليونان فى جزر بحر إيجه جاء ردًا على نشر تركيا لقوات تركية فى منطقة الساحل. ويتصاعد التوتر بين اليونان وتركيا التى تصر على التنقيب غير المشروع عن النفط فى المناطق الاقتصادية الخالصة لجارتيها قبرص واليونان فى منطقة شرق البحر المتوسط، وذلك على الرغم من الرفض الدولى والأوروبى لممارسات أنقرة.

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