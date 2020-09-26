بريطانيا تتعهد بأكثر من 400 مليون دولار لمنظمة الصحة

تعهد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم السبت، بزيادة 30% فى تمويل منظمة الصحة العالمية، وذلك بالتزامن مع عزمه على إجراء إصلاحات فى المنظمة، والدعوة إلى استئناف التعاون عبر الحدود لإنهاء "الخلافات البشعة".





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، من المقرر أن يقول جونسون في كلمة مسجلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن جائحة كوفيد-19 زادت من الحواجز أمام التجارة، كما يطرح خطة مؤلفة من 5 نقاط لتحسين التصدى الدولى للأوبئة فى المستقبل.

وطبقاً لمقتطفات مسبقة وزعها مكتبه، قال جونسون "إذا لم نتوحد ونحول نيراننا ضد عدونا المشترك ندرك أن الجميع سيخسر، ولذلك حان الوقت الآن كى تتواصل البشرية عبر الحدود وتصلح تلك الخلافات البشعة".

وتتضمن خطة جونسون إقامة شبكة عالمية من مراكز البحث وزيادة القدرة على تصنيع اللقاحات، وإبرام اتفاقية لخفض تعريفات التصدير التى تم فرضها مع بداية جائحة كوفيد-19، وسيتعهد جونسون بتقديم 71 مليون جنيه إسترلينى بشكل مبدئى لشراكة اللقاحات العالمية المعروفة باسم كوفاكس، لتأمين حقوق شراء 27 مليون جرعة و500 مليون جنيه لمبادرة منفصلة لكوفاكس لمساعدة الدول الفقيرة فى الحصول على لقاح.

كما يعلن جونسون عن 340 مليون جنيه إسترلينى ـ ما يعادل 433.23 مليون دولار، لتمويل منظمة الصحة العالمية موزعة على 4 سنوات بزيادة قدرها 30% عن الالتزام السابق لمدة 4 سنوات، مع ارتباط نحو ثلث هذه الأموال بإصلاح المنظمة.