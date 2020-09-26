رئيسة وزراء إسكتلندا تناشد المواطنين بمنع الزيارات المنزلية 

وقالت ستورجيون فى سلسلة من التغريدات عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، إن اسكتلندا سجلت 714 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالى إلى 27 ألف و232 إصابة، فيما لم يتم تسجيل أى وفيات جديدة وتبقى الحصيلة عند 2511 وفاة.

وأضافت "أنه من المهم فى هذه الأوقات البدء بالتركيز على بعض الثغرات"، موضحة أن السلطات الصحية تُجرى حاليا عددا أكبر من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، لافتة إلى أن تلك الأرقام الأخيرة تأثرت ببعض التفشيات فى الجامعات مع عودة الدراسة.

وشددت ستورجيون على أن "اسكتلندا ليس لديها أى مجال للتهاون بل على النقيض الإصابات الجديدة فى ارتفاع كما فى الدول الأخرى"، مشيرة إلى أن عدد المحتجزين فى المستشفيات تضاعف خلال الأسابيع الماضية.

وقالت ستورجيون إن الطريقة الوحيدة لهزيمة "كوفيد-19" هى الاتحاد سويا، داعية الناس إلى عدم زيارة بعضهم البعض فى المنازل والالتزام بالقواعد عند الخروج من المنزل وفى الأماكن العامة المغلقة، مؤكدة أن "اسكتلندا ستجتاز تلك المحنة فقط إذا عكفنا جميعا على حماية أنفسنا وبعضنا البعض".