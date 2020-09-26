السعودية تستضيف 20 دولة من أجل مستقبل الطاقة غدا

يعقد وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين اجتماعًا وزاريًا برئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، وذلك في 27-28 سبتمبر 2020، بهدف تعزيز التعاون في مجال أمن واستقرار أسواق الطاقة.
وسيبحث الوزراء تعزيز المضيء نحو أنظمة طاقة مستدامة، إضافة إلى ذلك، سيناقش الوزراء النهوض بمبادرات الحصول الشامل على الطاقة والوصول لوقود الطهي النظيف.
ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.g20.org لأخذ المعلومات حول مجموعة العشرين وجدول أعمال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين.
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