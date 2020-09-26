"بلومبرج" تفضح أردوغان: يهاجم ماكرون علنا ويطلب مساعدته في الخفاء

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أحمد جودة - القاهرة - فضحت وكالة "بلومبرج" الأمريكية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بسبب مهاجمته لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن أردوغان طلب من ماكرون الموافقة على إمداد أنقرة بمنظومة دفاعية أوروبية حديثة، وذلك بعد أقل من أسبوعين من توجيه "أردوغان" تحذير شديد اللهجة إلى الأخير بسبب اليونان والتنقيب في المتوسط.

وشددت الوكالة الأمريكية على أن أردوغان وجه رسالة إلى الرئيس "ماكرون" بأنه سيواجه مشكلات معه شخصياً، متهماً إياه بـ"الجهل وتحريض اليونان والعبث بمصالح تركيا".

ونقلت "بلومبرج" عن مسؤولين أتراك مطلعين أن "أردوغان" طلب في مكالمة هاتفية جرت الثلاثاء الماضي، من "ماكرون" التخلي عن معارضته للتعاون مع أنقرة في إنتاج المنظومة الدفاعية، التي تصنعها شركة "يوروسام" الأوروبية، وفقاً لـ"سبوتنيك".

ومن ناحيته، بين مسؤول في الرئاسة الفرنسية، أن "ماكرون رد على هذا الطلب بأنه يتعين على تركيا توضيح أهدافها في سورية قبل بحث تصدير المنظومات الدفاعية الأوروبية إليها".

وكانت تركيا قد تفاوضت مع فرنسا في السنوات الأخيرة، بشأن إمكانية مشاركة تركيا في إنتاج المنظومة الصاروخية الأوروبية المتطورة، ونشر هذه الصواريخ في أراضيها.الرئيس التركي رجب طيب أردوغان