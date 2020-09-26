الصين تعلق بعض واردات المأكولات البحرية

بكين ـ د ب أ: بدأت السلطات الصينية تعليق بعض واردات المأكولات البحرية من سفينتين روسيتين وشركة برازيلية بعد العثور على فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد19 في عينات منها. وتعتزم الإدارة العامة للجمارك تعليق الواردات من سفينتين روسيتين لأربعة أسابيع، بعدما جاءت نتيجة التحاليل لعينات من التغليف الخارجي والمنتجات من السفينتين إيجابية للفيروس. وسوف تخضع شركة مونتيرو أندستريال دي بيسكادوس البرازيلية لحظر مماثل لمدة أسبوع بعدما جاءت نتيجة تحليل عينة من التغليف الداخلي من أسماك مجمدة من انتاج الشركة إيجابية للفيروس. ويضاف هذا إلى قائمة طويلة من القيود الصينية على الواردات، والتي تفحص الواردات من اللحوم والمأكولات البحرية والتغليف والحاويات على أنها مصدر محتمل للفيروس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

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