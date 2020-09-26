أخبار اليمن : الرهوي يُهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني لثورة 26 سبتمبر

الرهوي يُهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني لثورة 26 سبتمبرتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابوراس، برقية تهنئة بالعيد الوطني الـ58 للثورة اليمنية 26 سبتمبر، من عضو المجلس السياسي الأعلى، عضو اللجنة العامة الأستاذ أحمد غالب الرهوي، جاء فيها:

الأخ العزيز الشيخ/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام

بمناسبة عيد الثورة اليمنية الثامن والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، هذه المناسبة الغالية على اليمنيين بصنع فجر جديد بتأسيس اليمن الحديث بعد أن كانت تعيش في عزلة، وبها استطاع اليمنيون إنجاز الكثير في مختلف المجالات وأهمها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية كهدف أسمى لثورة السادس والعشرين من سبتمبر وإنهاء نظام التشطير البغيض،

وإننا معكم وبقيادتكم في مقدمة القوى المدافعة عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله ضد العدوان الغاشم والحصار الظالم الذي يشنه التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

وسنظل متمسكين ومدافعين عن الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الثورة والجمهورية والوحدة والنهج الديمقراطي إلى جانب كل القوى الوطنية الشريفة في مقاومة العدوان والحصار والدفاع عن وحدة وسيادة واستقلال الوطن والمظلومين في هذا العالم آملين أن يأتي العيد القادم وقد تحقق لشعبنا كل ما يصبو إليه بإذنه تعالى..

تحيا الجمهورية اليمنية

أحمد غالب الرهوي

عضو المجلس السياسي الأعلى

عضو اللجنة العامة للمؤتمر