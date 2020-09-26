فيديو .. مظاهرات حاشدة فى لندن ضد إجراءات الإغلاق بسبب كورونا

وحذرت شرطة العاصمة البريطانية المتظاهرين من عدم اتباع قواعد التباعد الاجتماعى، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت الشرطة قبل الحدث، إن عناصرها سيتعاملون أولا مع المحتجين وسيشرحون قواعد التباعد الاجتماعى، لكنهم قد يتخذون إجراءات لإنفاذ القانون إذا استمر المتظاهرون فى عدم الامتثال.

ومع بدء الاحتجاج، شوهدت الشرطة حول أطراف الحشد، لكنها لم تواجه المتظاهرين، ومعظمهم لم يكن يضع كمامات.

وقال إيدى أديليكان، الذى يقود عمليات شرطة العاصمة: "أعلم أن هناك إحباطا كبيرا من هذه اللوائح، لكنها صُممت لإبقاء الجميع فى مأمن من فيروس قاتل، من خلال هذا التجمع الصارخ بأعداد كبيرة وتجاهل التباعد الاجتماعى، فإنك تضع صحتك وصحة أحبائك فى خطر".

وتأتى المظاهرة فى الوقت الذى يستعد فيه البرلمان البريطانى لمراجعة تشريعات مرض كوفيد-19.

وفرضت الحكومة البريطانية قيودًا جديدة للسيطرة على المرض، وانتقد بعض المشرعين الحكومة لتطبيقها القواعد من دون موافقة البرلمان.