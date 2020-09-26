رويترز : منفذ هجوم باريس كان يستهدف شارلى إبدو

نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مصدر فى الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، قوله إن المشتبه بتنفيذه هجوما بساطور أسفر عن إصابة شخصين فى باريس أمس الجمعة، يتعاون مع الشرطة، وأقر بأنه كان يستهدف مجلة شارلى إبدو الأسبوعية الساخرة.





وتزامن هجوم الجمعة مع بدء محاكمة هذا الشهر لنظر قضية 14 متهما يُعتقد أنهم لعبوا دورا فى الهجوم السابق على المجلة فى 2015، الذى سقط فيه 12 قتيلا. وقال مصدر قضائى إن السلطات جددت حبس المشتبه به، صباح اليوم السبت، وهو يواجه وفقا للقانون الفرنسى تحقيقا رسميا فى نهاية العملية. وأفرجت السلطات الفرنسية فى الساعات الأولى من اليوم السبت، عن مشتبه به كان يُعتقد أنه تعاون مع منفذ الهجوم، فى حين اعتقلت شخصا آخرا مقربا من منفذ الهجوم، وربما شاركه السكن فى غرفة بفندق شمالى باريس.

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