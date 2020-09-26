عداد كورونا.. لبنان تسجل 1280 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 1280 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الأن الي 35228 .

وبيًنت الصحة اللبنانية في بيان لها اليوم انه تم تسجيل 7 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الي 340 حالة منذ تفشي الفيروس .

كما سجلت الوزارة اللبنانية 492 حالة تعاف من الفيروس المستجد ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد الي 15434 حالة شفاء منذ بداية الأزمة.

وشددت الوزارة علي ضرورة التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة غسل اليدين بإستمرار.